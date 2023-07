Publity rutscht tief in die roten Zahlen

Publity hat für seine Aktionäre keine guten Nachrichten. Statt einen Jahresüberschuss von 6-10 Mio. Euro zu präsentieren, wird das Unternehmen nun einen Verlust von voraussichtlich -195 Mio. Euro ausweisen.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 zeichne sich ab, dass im Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung voraussichtlich ein Konzernergebnis von rd. -195 Mio. Euro ausgewiesen werden wird, so das Unternehmen. Ursprünglich hatte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in der Spanne von 6-10 Mio. Euro erwartet. Ein maßgeblicher Faktor für den nun anfallenden Fehlbetrag sind nicht liquiditätswirksame Anpassungen des bilanziellen Wertansatzes der Beteiligung an der Preos Global Office Real Estate & Technology AG im Jahresabschluss.



In Abstimmung mit den Abschlussprüfern ist der Vorstand übereingekommen, den Wertansatz zum 31. Dezember 2022 um rd. 167 Mio. Euro zu reduzieren. Damit trägt Publity dem negativen Marktumfeld für Immobiliengesellschaften Rechnung. Zudem belasten Effekte im Zusammenhang mit der nicht umgesetzten Sachkapitalerhöhung bei der GORE German Office Real Estate AG einmalig das Jahresergebnis 2022.



Der Vorstand von Publity geht davon aus, dass das Eigenkapital der AG zum 31.12.2022 mit rd. 370 Mio. Euro im Jahresabschluss ausgewiesen wird, die Eigenkapitalquote wird sich entsprechend auf rd. 76 Prozent belaufen.