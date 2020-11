Publity platziert Preos-Aktien um

Die Publity AG platziert weitere Aktien der Preos Global Office Real Estate & Technology AG im Rahmen eines öffentlichen Angebots um. In der letzte Woche hatte die Muttergesellschaft bereits die Emission von Token bekannt gegeben. Damit ist Preos das weltweit erste börsennotierte Unternehmen, dessen Aktien durch einen Blockchain-basierten Token digital verbrieft werden. Aus wirtschaftlicher Sicht gleicht der Verkauf der mit Aktien unterlegten Token einer öffentlichen Umplatzierung.

.

Die heute angekündigte Umplatzierung erfolgt vor dem Hintergrund der von Publity bereits am 7. August 2020 vermeldeten Absicht, ihre Beteiligung an der Preos bis zum Jahr 2023 auf eine Zielgröße von 25,01 Prozent zu reduzieren.



Der Kaufpreis für die aus dem Publity-Bestand angebotenen Preos-Aktien orientiert sich am Börsenkurs der Preos-Aktie. Als maßgeblicher Referenzkurs gilt dabei grundsätzlich der XETRA-Schlusskurs am letzten Freitag vor Eingang des Kaufantrages eines Anlegers bei der Publity AG. Interessierte Anleger, die im Rahmen des öffentlichen Angebots Preos-Aktien kaufen wollen, verpflichten sich, die Aktien für einen Zeitraum von zwölf Monaten zu halten (Lock-Up); die Einhaltung des Lock-Ups wird durch einen entsprechenden Sperrvermerk im Wertpapierdepot sichergestellt. Hierfür wird den Anlegern ein Preis-Nachlass auf den jeweiligen Börsenkurs in Höhe von 15 Prozent gewährt. Der anfängliche Kaufpreis je Aktie beträgt somit 8,67 Euro (85 Prozent des XETRA-Schlusskurses der Preos-Aktie vom 20. November 2020). Die Angebotsfrist endet am 25. November 2021.



Zusätzlich zum öffentlichen Angebot sollen die Preos-Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden.



„Digitaler Zwilling“ der Preos-Aktie

Bereits in der letzten Woche hat Publity bereits die Emission von Token im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 23. November 2020 gebilligten Wertpapierprospekts sowie einer internationalen Privatplatzierung angekündigt. Angeboten werden 50 Millionen Preos-Token. Damit handelt es sich um das weltweit größte Tokenisierungsprojekt in der Immobilienbranche. In einem ersten Schritt wurden von der Muttergesellschaft bereits Preos-Aktien im Börsenwert von rund 230 Millionen Euro tokenisiert, was einer Token-Anzahl von 25 Millionen Stück entspricht. Insgesamt wird mittel- bis langfristig ein Tokenvolumen von einer Milliarde Euro angestrebt.



Ein Investment in die Token ist seit dem ab 24. November 2020 möglich. Der anfängliche Ausgabereis je Preos-Token betrug 9,25 Euro (XETRA-Schlusskurs der Preos-Aktie vom 23.11.2020).



„Wir schlagen am Kapitalmarkt und in der Immobilienbranche gleichermaßen ein neues Kapitel mit dieser Tokenisierung auf. Die Real-Estate-Industrie und die Finanzmärkte müssen und werden noch digitaler werden – hierbei sind PREOS und publity Vorreiter und nehmen Anleger auf diese spannende Reise mit. Wir machen Real Estate somit digital und global investierbar. Für den PREOS-Token streben wir mittel- bis langfristig ein Volumen von 1 Mrd. Euro an“, so Thomas Olek, CEO der Publity und Gründer der Preos AG.