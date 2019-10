Parametric Technology verlängert im Ratinger Quattrium

Die Publity AG hat einen Vermietungserfolg beim Büroobjekt Quattrium in Ratingen bei Düsseldorf erreicht. Mit der Parametric Technology GmbH wurde eine Verlängerung des Mietvertrages über eine Fläche von 1.227 m² um weitere fünf Jahre, bis September 2024, fixiert. Bereits im Jahr 2006 hatte das Unternehmen den bestehenden Mietvertrag schon einmal verlängert [wir berichteten]. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) bei der gesamten Immobilie steigt somit von 2,90 Jahren auf 3,22 Jahre.

.

Publity hatte das Quattrium in Ratingen mit einer Mietfläche von insgesamt knapp 28.000 m² im Rahmen eines Asset-Management-Vertrages in 2016 erworben [wir berichteten]. Das fünfgeschossige Bürogebäude in der Kaiserswerther Straße 115 wurde 1993 errichtet und verfügt über rund 600 Tiefgaragenstellplätze.



„Wir freuen uns, dass wir eine langfristige Mietvertragsverlängerung mit einem Bestandsmieter erreichen konnten. Dies untermauert die Qualität des Objekts in Ratingen, das mit seiner Multi-Tenant-Struktur, der flexiblen Raumgestaltung und der guten Lage viele positive Faktoren aufweist. Der Standort ist aufgrund der Nähe zu Düsseldorf und der sehr guten verkehrstechnischen Anbindung attraktiv“, erläutert Frank Schneider, Vorstand der Publity AG.