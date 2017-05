Publity kauft Teil des Paderborner Nixdorf-Komplexes

Die Publity AG investiert im ostwestfälischen Oberzentrum Paderborn und sichert sich einen Teil des Nixdorf-Komplexes, den der Computer-Pionier Heinz Nixdorf in den 1970er Jahren errichten ließ und in dem sich früher die Unternehmenszentrale befand. Das 80.255 m² große Büro- und Produktionsgebäude liegt am Heinz-Nixdorf-Ring 1 und war laut Medienberichten zuletzt im Eigentum eines US-Fonds. Zu den Mietern der fortlaufend modernisierten Immobilie gehören unter anderem Wincor Nixdorf, Siemens, Degussa sowie die AOK. Das Objekt gehört zu einem aus 5 Gebäuden bestehenden Komplex mit insgesamt 274.000 m² Nutzfläche.

Die von Publity erworbene Immobilie liegt im Gewerbegebiet Almepark, am Rande der Stadt, mit Anschluss an die Bundesautobahn 33. Paderborn gehört neben Bielefeld zu einem der Oberzentren von Ost-Westfalen. Die wirtschaftsstarke Region ist geprägt von zahlreichen Hauptsitzen international agierender Konzerne. Die Stadt weist seit einigen Jahren eine der höchsten IT-Dichten in ganz Deutschland auf. „Paderborn und die gesamte Region weisen eine hohe Kaufkraft der Bevölkerung sowie eine niedrige Arbeitslosenquote und hohe Dichte vieler nationaler und internationaler Unternehmen auf. Durch die Anbindung und den Lückenschluss der Autobahn A33 Richtung Norden wird der Standort in den nächsten Jahren weiter profitieren können“, erläuterte Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG, den Ankauf. Die NAI Apollo Group war vermittelnd tätig, CMS Hasche Sigle und Albrings + Müller AG haben beraten.





Das Nixdorf-Gebäude am Heinz-Nixdorf-Ring 1 in Paderborn war früher Firmenzentrale des Computerunternehmens.