Publity sichert sich Sky-Deutschland-Zentrale in Unterföhring

Nach dem Frankfurter Access Tower, mit 69 Metern und 21 Stockwerken eines der höchsten Gebäude im Frankfurter Stadtteil Niederrad, erwirbt die Publity AG nun die nächste Landmark-Immobilie für ihren eigenen Immobilienbestand: Die Gesellschaft hat den Vertrag für die Übernahme der Konzernzentrale von Sky Deutschland in Unterföhring bei München notariell beurkundet. Die Büroimmobilie mit einer Mietfläche von insgesamt 30.390 m² ist vollständig an den Medienkonzern vermietet. Der Mietvertrag läuft noch rund acht Jahre bis Mitte Mai 2027 und umfasst auch eine Option auf Verlängerung. Verkäufer ist die Gold Tree Group, vertreten durch Montano Asset Management. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die im Jahr 2010 errichtete Landmark-Immobilie in der Medienallee 26 in Unterföhring verfügt über eine sehr gute Gebäudequalität, eine hervorragende Lage im Nordosten des Gewerbegebiets München-Unterföhring sowie über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur. Die S-Bahn-Station Richtung Innenstadt und Flughafen München ist in nur wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Zum Objekt gehören auch 500 Pkw-Stellplätze. Publity wurde beim Ankauf durch Simmons & Simmons LLP (rechtlich) beraten.



Durch den Kauf der Immobilie erweitert das Unternehmen den eigenen Immobilienbestand wieder auf fünf Büroobjekte mit einer Gesamtmietfläche von über 180.000 m². Dabei sind sämtliche Immobilien nahezu vollständig vermietet.



„Die Immobilie mit Sky Deutschland als bonitätsstarken und langfristigen Mieter stellt eine hervorragende Ergänzung unseres Immobilienbestands dar. Unterföhring ist der größte Bürostandort im Münchener Umland sowie einer der bedeutendsten Medienstandorte Deutschlands. Dies ist der vierte große Ankauf für unseren Bestand in diesem Jahr, neben dem 'Access Tower' und 'St. Martin Tower' in Frankfurt am Main sowie der Karstadt-Zentrale in Essen. Für die Übernahme von weiteren Immobilien sind wir bereits in Verhandlungen“, erklärt Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.