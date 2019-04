Publity kauft Karstadt-Zentrale in Essen für eigenen Bestand

Die Publity AG hat beim Ausbau ihres Immobilienbestands einen weiteren Meilenstein erreicht. Nachdem erst kürzlich der Bürokomplex „St. Martin Tower“ in Frankfurt erworben wurde [wir berichteten], übernimmt der Investor nun auch die Karstadt-Zentrale in Essen in ihr eigenes Portfolio. Die gesamten Investitionskosten für den Ankauf und den geplanten Ausbau der Immobilie belaufen sich auf rund 150 Mio. Euro.

.

Das Objekt in der Theodor-Althoff-Straße 2 in Essen-Bredeney mit einer gesamten Mietfläche von ca. 100.000 m² wurde von 1969 bis 1975 erbaut und befand sich seit Mitte Juni 2016 im Portfolio eines Joint Ventures von Publity mit einem institutionellen Investor. Publity hatte sich damals beim Erwerb der Immobilie für den Joint-Venture-Bestand als Co-Investor beteiligt und anschließend das Asset Management der Immobilie übernommen. Seitdem konnte das Unternehmen die Immobilie erfolgreich weiterentwickeln und erst unlängst eine Vollvermietung erreichen [wir berichteten]. Publity zahlt nun den Joint-Venture-Partner aus und übernimmt die Immobilie in den eigenen Bestand.



Hauptmieter im Objekt ist der Warenhauskonzern Karstadt, der im März 2019 die im Mietvertrag vereinbarte Option gezogen und die Mietfläche um rund 8.000 m² auf rund 38.000 m² erweitert hatte [wir berichteten]. Der Mietvertrag mit Karstadt läuft bis zum Jahr 2028. Ein weiterer Mieter ist die Polizei Essen, die im März 2018 einen Mietvertrag über 30 Jahre für eine Fläche von ca. 26.800 m² abgeschlossen hatte [wir berichteten]. Es ist geplant, die Fläche für die Polizei Essen umfassend auszubauen. Die Bauarbeiten wurden im März 2019 gestartet und sollen im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Für den Ausbau wurde die Firma Zechbau als Generalunternehmer beauftragt.



„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Immobilienbestand so zügig mit sehr attraktiven Büroimmobilien in ausgezeichneten Lagen und mit renommierten und bonitätsstarken Mietern erweitern konnten. Wir werden die Karstadt-Zentrale wie geplant gezielt weiterentwickeln und dadurch erhebliche Wertschöpfungspotenziale heben“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.



Der Ankauf und der Ausbau der Immobilie erfolgen zum Teil mit eigenen finanziellen Mitteln und auch durch eine Finanzierung der Hamburg Commercial Bank. Bei der Vermittlung der Finanzierung war das Unternehmen Oceans & Company beratend tätig.