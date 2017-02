Publity kauft in Hamburg, Köln und Gelsenkirchen

Man kann wohl sagen, dass es bei der Publity AG rund läuft. Nachdem das Unternehmen die bisherigen Rekordwerte von 2015 im Geschäftsjahr 2016 noch einmal signifikant übertroffen hat, setzt der Asset Manager seinen Kurs unbeirrt mit Ankäufen in Köln, Gelsenkirchen sowie der Metropolregion Hamburg fort.

.

Neuer Pitch in der Metropolregion Hamburg

In Norderstedt erwarb Publity den Campus Schützenwall, ein ca. 20.800 m² großes Büroobjekt in dem die Lufthansa Industry Solutions AS GmbH Hauptmieter ist. Die neu erworbene Immobilie Schützenwall 1 wurde von der Deutschen Lufthansa in zwei Bauabschnitten entwickelt und besteht aus 6 mehrgeschossigen Gebäudeteilen. Die markante Gebäudestruktur bietet ein attraktives Erscheinungsbild sowie ein großzügiges Entrée aus Glas.



Die Grundstücksgröße beläuft sich auf ca. 26.400 m² und bietet über 500 Parkplätze. Das Objekt weist eine Mietfläche von ca. 20.800 m² sowie einen Vermietungstand von ca. 70 % aus. Hauptmieter ist die Lufthansa Industry Solutions AS GmbH, weitere Mieter sind Tochtergesellschaften der Deutschen Lufthansa sowie IBM. Das Objekt zählt zu den bedeutendsten Standorten des Luftfahrt-Konzerns in Hamburg und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Internationalen Flughafen Hamburg sowie zur BAB 7.



Zwei Pitch in NRW

In Nordrhein-Westfalen konnte sich das Unternehmen gleich zwei Immobilien sichern. In Gelsenkirchen kaufte Publity ein 12.100 m² großes Gewerbeobjekt in der Innenstadt, das u.a. an die Stadt Gelsenkirchen vermietet ist. Das Objekt Ahstraße 22 verfügt über 13 Etagen und 171 vermietete Parkplätze. Neben Büroflächen umfasst das Objekt auf 2 Etagen auch Einzelhandelsflächen. „Das Objekt ist zum Großteil an die Stadt Gelsenkirchen vermietet. Diese hat dort das Integrationscenter für Arbeit untergebracht und beabsichtigt, sich dort langfristig zu binden. Das Büroobjekt ist eine der prominentesten Immobilien der Stadt“, so Vorstands-Chef Thomas Olek.„„Bonitätsstarke und namhafte Ankermieter, lange Mietverträge, flexible Grundrisse für die Raumaufteilung sowie das attraktive Erscheinungsbild des Areals machen uns zuversichtlich, dass wir in kurzer Zeit weitere Mieter für diese attraktive Immobilie gewinnen werden.“



Prominenter ist die zweite, in Köln liegende Immobilie. Dort konnte der Asset Manager eine ca. 14.600 m² große Büroimmobilie im Airport Business Park Köln-Porz erworben, die allerdings bereits bei Kauf nahezu voll vermietet ist. Das Multi-Tenant-Objekt ist u.a. an die Fluggesellschaft Eurowings vermietet. Das Büroobjekt befindet sich auf einem knapp 9.000 m² großen Grundstück in der Edmund-Rumpler-Straße 6 und ist an die Bundesautobahnen 559, 3, 4 und 59 angeschlossen. Auch der Flughafen Köln-Bonn ist innerhalb von nur 5 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen. Ein anderes Projekt des Unternehmens, der ABC-Tower, befindet sich in fußläufiger Nähe.



Vorläufige Zahlen mit Umsatz- und Gewinnsprung in 2016

Mit den neuen Ankäufen setzt Publity seinen Kurs konsequent fort. Wie das Immobilienunternehmen erst Ende Januar mitteilte, wurden - nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen - die bisherigen Rekordwerte von 2015 im Geschäftsjahr 2016 noch einmal signifikant übertroffen. Nach HGB-Rechnungslegung konnte der Umsatz auf rund 44 Mio. Euro von 23 Mio. Euro erhöht werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte auf ca. 35,4 Mio. Euro von 20 Mio. Euro in 2015 und der Jahresüberschuss war mit 24 Mio. Euro nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahr. Aufgrund der positiven Entwicklung wird das Dividendenziel für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 mit einer geplanten Ausschüttung von 2,80 Euro je Aktie erneut bestätigt.



Das starke Wachstum in 2016 basiert maßgeblich auf den erfolgreichen Ausbau des verwalteten Immobilienvermögens im Rahmen von Joint Ventures mit institutionellen Investoren. So konnten die Assets under Management (AuM), wie kürzlich vermeldet, im Berichtszeitraum auf 3 Mrd. Euro nahezu verdoppelt werden. Dadurch haben sich für das Immobilienunternehmen vor allem die wiederkehrenden Erträge aus den Asset-Management-Verträgen deutlich erhöht. Auch erhält Publity eine Finders Fee beim Ankauf der Immobilien sowie Gewinnbeteiligungen beim Verkauf der Joint-Venture-Objekte. Darüber hinaus erzielt die Gesellschaft Erlöse aus der Verwertung eines NPL-Portfolios mit einer gesamten Forderungshöhe von mittlerweile 2,4 Mrd. Euro.