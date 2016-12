Publity kauft DAK-Gebäude in Wetzlar

Im Rahmen des Jahresendspurts hat die Leipziger Publity AG nicht nur den Offenbacher City Tower verkauft , sondern auch einen Zukauf im nordhessischen Wetzlar getätigt. Dabei wurde ein 15.000 m² großes und langfristig vollvermietetes Business-Center, erworben. Hauptmieter ist die Krankenkasse DAK, die hier bereits seit 11 Jahren residiert.

Das Business-Center in der Schützenstraße 4-8 besteht aus zwei separaten Bauten, das Hauptgebäude wurde 2004 fertiggestellt. Ein 1986 errichtetes Nebengebäude wurde 2002 revitalisiert und auf den gleichen modernen Standard gebracht wie das Hauptgebäude. Zum Objekt gehören auch 124 PKW-Stellplätze, die sich zum Teil in einer eigenen Tiefgarage befinden. Das Ensemble be...

