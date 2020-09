Publity holt Stephan Kunath als CFO in den Vorstand

Die Publity AG erweitert ihren Vorstand auf drei Mitglieder. Zum Vorstandsvorsitzenden Thomas Olek und dem COO Frank Schneider stößt mit Wirkung zum 01.10.2020 Stephan Kunath (34) als neuer CFO hinzu.

.

Stephan Kunath ist seit 2010 in verschiedenen Positionen für das Unternehmen tätig und verfügt damit über eine langjährige Berufserfahrung im Unternehmen. Zuletzt hatte er die Position des Managing Director of Business Administration inne.



„Wir freuen uns, mit Stephan Kunath ein wahres ´Publity-Eigengewächs‘ zum Vorstand bestellen zu können. Durch seine langjährige Tätigkeit bei der Publity AG kennt Stephan Kunath die internen Prozessabläufe bestens, was zusammen mit seiner kaufmännischen Expertise ein großer Mehrwert für die Gesellschaft ist“, kommentiert Hans-Jürgen Klumpp, Aufsichtsratsvorsitzender der Publity AG.