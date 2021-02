Publity holt Max-Planck-Gesellschaft ins Westend Carree

Der Asset Manager hat einen neuen renommierten Mieter für die Büroimmobilie im Frankfurter Westend an Land gezogen. Das erstklassige Objekt mit über 30.000 m² Gesamtfläche befindet sich seit etwa einem Jahr im Bestandsportfolio der Tochtergesellschaft Preos [wir berichteten].

.

Die Publity AG hat einen Vermietungserfolg bei der von ihr als Asset Manager betreuten Immobilie „Westend Carree“ in Frankfurt erreicht. Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. hat einen Mietvertrag über fünf Jahre für eine Bürofläche in dem Objekt mit der Adresse Grünburgweg 14/16-18 unterschrieben.



Das renommierte Forschungsinstitut hat mehr als 800 m² in der Büroimmobilie im attraktiven Frankfurter Westend angemietet und wird ab dem 01. Juni 2021 die neuen Büroräumlichkeiten beziehen. Die Vermietungsquote des insgesamt 30.550 m² großen Westend Carrees konnte auf 85 Prozent gesteigert werden.