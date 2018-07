Publity gewinnt neue Asset Management Mandate

Die Publity AG hat zwei neue Asset Management Mandate gewonnen, mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro. Publity wurde von einer US Investmentgesellschaft mit Sitz in New York mit dem Asset Management für insgesamt zehn Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von rd. 115.000 m² an den Standorten Eschborn, Köln, Wetzlar, Norderstedt, Gelsenkirchen, Bremerhaven, Langenfeld, Mühlheim und Stuttgart beauftragt. Zudem wurde Publity für den Ausbau des Portfolios auf bis zu 25 Objekte mandatiert. Von einem weiteren institutionellen Investor wurde Publity das Asset Management von fünf Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von rd. 100.000 m² übertragen.

.