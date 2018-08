Publity erwirbt weiteres Büroobjekt in Ratingen

Publity AG hat ein fast vollständig vermietetes ca. 3.000 m² großes Büroobjekt in Ratingen bei Düsseldorf erworben. Die Immobilie ist hauptsächlich an den ABB-Konzern vermietet. Weitere Mieter sind die ABB Patent GmbH, eine Tochtergesellschaft der ABB AG, und die Ingenieurgesellschaft IBG Engineering GmbH.

.

Bei dieser dreigeschossigen Immobilie in der Oberhausener Straße 33 in Ratingen handelt es sich um das 607. Objekt, das Publity für das Asset-Management-Portfolio erworben hat. Das in den Jahren 2002 und 2003 in zwei Bauabschnitten fertiggestellte Bürogebäude befindet sich auf einem ca. 4.700 m² großen Grundstück, zu dem auch 81 Stellplätze im Außenbereich gehören. Die H-förmige Bauweise bietet die Möglichkeit einer flexiblen Grundrissgestaltung.



Die Stadt Ratingen mit rund 88.000 Einwohnern grenzt nördlich an Düsseldorf und befindet sich unweit des Düsseldorfer Flughafens. Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an die Autobahnen A44 und A52. Namhafte Unternehmen haben sich dort angesiedelt, wie Asus, Mitsubishi Electronic Europe und Vodafone.



Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit einem Team die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Drees & Sommer war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. Vermittelt wurde die Immobilie durch die Brockhoff Objekt GmbH aus Essen.