Publity erwirbt vollvermietetes Büroobjekt in der Metropolregion Frankfurt am Main

Die Publity AG hat ein ca. 5.000 m² großes Büroobjekt im hessischen Roßdorf, südlich von Frankfurt am Main, erworben. Das repräsentative Objekt wurde auf einem ca. 3.500 m² großen Grundstück errichtet und ist in vier Gebäudeteile untergliedert, die durch verglaste Flure und Treppenhäuser miteinander verbunden sind.

Die Immobilie auf dem Arheilger Weg 17 ist vollständig und langfristig an drei Mieter vermietet. Hauptmieter ist das Forschungsinstitut Ibacon GmbH. Weitere Mieter im Objekt sind die Seal Systems AG, ein Anbieter von Software-Lösungen für die Informations- und Dokumentenverteilung, sowie die Carl Zeiss SMT GmbH, welche zum weltweit tätigen Technologiekonzern Zeiss gehört.



Roßdorf liegt im Großraum Frankfurt am Main und ist über die Anbindung an die Autobahnen A5 und A67 nur knapp 20 Autominuten vom Flughafen Frankfurt entfernt. Durch die ideale Anbindung und die Nähe zu Frankfurt und Darmstadt gehört der Standort in Roßdorf zur Wachstumsregion Frankfurt/Rhein-Main.



Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit einem Team die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Die Albrings + Müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence.



„Wir haben unseren Fokus zunehmend auch auf Randlagen von großen Metropolen gelegt. Vor allem bei Frankfurt am Main lohnt sich ein Blick in die umgebenden Wachstumsregionen, die sich sehr positiv entwickeln. Auch durch seine moderne Ausstattung und die Mieterbindung am Standort ergänzt die Immobilie in Roßdorf, übrigens unsere 606. Transaktion, sehr gut das Asset-Management-Portfolio von publity“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.