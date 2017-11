Publity steigt in Bad Homburg aus und in Neu-Isenburg ein

Martin-Behaim-Straße 6

Die Publity AG hat für ihr Asset-Management-Portfolio ein weiteres Gebäudeensemble in Neu-Isenburg erworben sowie eine Büroimmobilie aus dem Bestand des Publity Performance Fonds Nr. 6 in Bad Homburg verkauft.

.

Der neu erworbene Bürokomplex in der Martin-Behaim-Straße 6 in Neu-Isenburg besteht aus drei Gebäudeteilen, die jeweils über fünf Etagen und eine Gesamtmietfläche von 15.882 m² verfügen. Hauptmieter des Multi-Tenant-Komplexes ist Aramark, ein Dienstleistungsunternehmen für Food Services, Facility Management und Berufsbekleidung mit 270.000 Mitarbeitern in 19 Ländern.



„Neu-Isenburg ist ein idealer Standort für unseren Investmentschwerpunkt ´manage-to-core`. Wir haben in unmittelbarer Nähe bereits einige Investments getätigt, die sich alle positiv entwickelt haben. Auch bei dem neuerworbenen Bürokomplex sind wir sehr zuversichtlich, den Vermietungsstand zügig zu verbessern und den Wert der Immobilie zu steigern“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG. Ähnlich gut ist es laut Olek auch schon am Standort Bad Homburg gelaufen, der ebenfalls wie Neu-Isenburg gut an die Metropolregion Frankfurt angebunden ist. Für den geschlossene Publikums-AIF „Publity Performance Fonds Nr. 6“ hatten der Leipziger Asset Manager zu Beginn der Woche den vollzogenen Exit nach einer 20 monatigen Haltedauer bekannt gegeben. "Nach kurzer Haltedauer und intensiver Bewirtschaftung ist nun der ideale Zeitpunkt gekommen, um für unsere Anleger Verkaufsgewinne zu realisieren. Dabei profitiert der Standort insbesondere von den anziehenden Preisen vergleichbarere Büroobjekte in Frankfurt“, so Olek. Das Bürobjekt Hewlett-Packard-Straße 4 wurde erst 2014/15 umfassend saniert und befand sich seit Februar 2016 im Publity-Bestand [Publity kauft in Bad Homburg].