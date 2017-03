Publity erwirbt „Marktkarree“ in Langenfeld

Die Publity AG ist neuer Eigentümer des Marktkarrees in Langenfeld. Die Leipziger übernehmen das 11.300 m² zählende Shopping-Center von der TKN Real Estate Solutions. Die 2008 eingeweihte Mall hält einen Nutzungsmix aus Büro (1.400 m²), Einzelhandel (6.900 m²) und Wohnen (1.300 m²) vor, ergänzt durch Service- und Gastronomie-Areale (1.700 m²) plus 159 Tiefgaragenstellplätze. Das Karree liegt inmitten der Fußgängerzone in der Solinger Straße 20 und ist fester Bestandteil der städtischen Bemühungen, den Einzelhandel der Stadt „zukunftsfähig“ zu machen.

Zwischen Düsseldorf und Leverkusen gelegen und verkehrstechnisch hervorragend an die Region Rhein-Ruhr angebunden, erlebt Langenfeld seit geraumer Zeit einen verstärkten...

[…]