Publity erwirbt Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Duisburg

Die Publity AG hat eine 5.275 m² große Immobilie in Duisburg mit Sitz der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung als 587. Objekt erworben. Das moderne Objekt befindet sich auf einem 9.400 m² großen Grundstück und ist langfristig an die Bildungseinrichtung vermietet.

Das zeitgemäße Objekt in der Albert-Hahn-Straße 45 befindet sich direkt an der S-Bahn-Station Duisburg-Großenbaum im Süden der Stadt und kann über die Bundesautobahnen A524 und A3 sowie A59 schnell erreicht werden. 250 PKW Stellplätze gehören ebenfalls zum Objekt.



Duisburg ist mit seinen 491.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen und liegt im Westen des Ruhrgebiets. Die Stadt vollzieht zurzeit den Wandel hin zum Dienstleistungsstandor...

[…]