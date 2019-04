Die Publity AG hat die ehemalige Karstadt-Zentrale in Essen nun vollständig vermietet. Karstadt zieht die im Mietvertrag vereinbarte Option und erweitert somit seine Mietfläche um rd. 8.000 m² im Bauteil C des Hauptstandortes in Essen. Das Warenhausunternehmen nutzt nun insgesamt rd. 38.000 m² d

[…]