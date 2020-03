Publity erhöht Vermietungsstand im Quattrium

Die Publity hat einen neuen Mieter für ein Objekt in Ratingen gewinnen können. Für eine größere Fläche im Quattrium hat sich ein renommiertes IT-Beratungshaus entschieden. Das Unternehmen hat einen Mietvertrag über insgesamt 1.200 m² Fläche sowie 40 Stellplätze unterzeichnet und wird die Flächen ab dem 1. Juni 2020 beziehen. Der Vermietungsstand in dem Objekt in der Kaiserswerther Straße 115 konnte so laut des Assetmanagers um rd. vier Prozentpunkte erhöht werden.

.

Publity mit neuen Standort in Leipzig

Zudem unterzeichnete Publity Ende Februar in Leipzig für ein neues Büro selbst einen Mietvertrag. Laut des Unternehmens ist der Umzug der Mitarbeiter innerhalb Leipzigs für den Sommer geplant. Der Mietvertrag im neuen Objekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann optional um drei Jahre verlängert werden.



Im Dezember 2018 hatte der Assetmanager ihren Firmensitz von Leipzig in die Finanzmetropole Frankfurt verlegt [Publity verlegt Gesellschafts-Sitz nach Frankfurt ] und erst unlängst einen Untermietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für die ehemalige Unternehmenszentrale in Leipzig, das „Publity Center“, abgeschlossen [BImA mietet ehemalige Publity-Zentrale in Leipzig]. Das Publity Center befindet sich seit 2015 an einen internationalen Investor veräußert [wir berichteten] und mit diesem einen Mietvertrag bis zum Jahresende 2031 abgeschlossen. Es besteht aber ein Sonderkündigungsrecht für Publity von 6 Wochen zum Monatsende, das erstmals zum 1. Mai 2020 ausgeübt werden kann. Die BImA hatte im Januar 2020 zunächst 2.000m² bezogen und wird nun in einem zweiten Schritt sämtliche über 3.000 m² übernehmen.