Publity erhält Asset-Management-Mandat von Preos

Die Publity AG baut ihr Asset-Management-Geschäft weiter erfolgreich aus. Die Gesellschaft hat ein langfristiges Asset-Management-Mandat von Preos Real Estate AG erhalten. Der Vertrag mit dem Immobilieninvestor beinhaltet unter anderem, dass Publity das Asset Management des Preos-Portfolios mit momentan zehn Objekten übernimmt. Die Immobilien befinden sich unter anderem in den Regionen München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart.

.

Bei den Immobilien handelt es sich um Standorte:

• Ratingen - Oberhausener Straße 33 (drei Gebäude [wir berichteten])

• Köln - Bergisch Gladbacher Straße 3

• Krefeld - Fütingsweg 34-36

• Nieder-Olm - Am Hahnenbusch 4

• Grafing - Am Feld 32

• Waltrop - Im Wirrigen 25 [wir berichteten]

• Sindelfingen - Böblinger Straße 130 [wir berichteten]

• Roßdorf - Arheilger Weg 17 [wir berichteten]



Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der Asset Manager für den Investor weitere Immobilien erwirbt. Dabei ist eine weitere zeitnahe Aufstockung des Immobilienportfolios geplant. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Büroimmobilien mit einem Investitionsvolumen von jeweils zwischen 10 und 25 Mio. Euro, die über ein Wertsteigerungspotenzial verfügen und sich insbesondere in bevorzugten Lagen deutscher Metropolregionen befinden. Gemäß des Manage-to-Core-Ansatzes sollen Wertsteigerungen der Immobilien durch gezielte Asset-Management-Maßnahmen erreicht werden. Wie auch bei anderen Asset-Management-Mandaten üblich, erhält Publity eine Finders Fee beim Ankauf der Objekte, wird für das laufende Asset Management honoriert und ist am gewinnbringenden Verkauf von Immobilien beteiligt.



Mehrheitsaktionäre von Preos sind die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH, deren Alleingesellschafter ist der Vorstandsvorsitzende der Publity AG, Thomas Olek, der auch Hauptaktionär des Unternehmens ist.