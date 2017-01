Publity sorgt für weiteren Deal in der Münchener Leopoldstraße

Leopoldstraße 240-244

Nur einen Tag, nachdem Patrizia den Ankauf in der Münchener Leopoldstraße 208 meldete [Patrizia kauft in München und Oberschleißheim], geht in der 1A-Lage der bayerischen Landeshauptstadt bereits das nächste Bürogebäude über die Ladentheke. Publity verkauft das Gebäude mit der Hausnummer 240-244 an ein Family Office aus München.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Commerzbank Aktiengesellschaft Leopoldstraße München

Vor ca. 2,5 Jahren hatte Publity die Immobilie als Joint-Venture-Objekt erworben und das Asset Management übernommen. Erst vor kurzem konnte das Unternehmen mit der Bayerischen Staatsbibliothek einen neuen Mieter gewinnen und die Immobilie mit einer gesamten Nutzfläche von ca. 11.200 m² sowie 135 PKW-Stellplätzen damit weiter vermieten [Publity vermietet in München, Leipzig und Köln]. Zuvor wurde der Mietvertrag mit dem zur Agendis-Gruppe gehörenden Hauptmieter „Businesscenter Leopoldstraße“ um weitere 10 Jahre zu verlängert.



Der Gebäudekomplex befindet sich in zentraler Lage zwischen Olympiapark und Englischem Garten im Stadtbezirk Schwabing-Freimann. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die bayerische Zentralen der Commerzbank AG und der Deutschen Bundesbank (Hauptverwaltung) sowie namhafte Unternehmen wie Amazon (Deutschlandzentrale), BMW, Linde Group und die MAN Gruppe. Es besteht eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie an die Bundesstraße 13 und die Autobahn A9. In wenigen Minuten sind Olympiapark und BMW-Museum erreichbar.



Die Leopoldstraße gilt zudem als 1A-Einkaufsstraße außerhalb der Münchener City und ist durch zahlreiche Modefilialisten und Gastronomiebetriebe geprägt. Sie bildet die Fortsetzung der Ludwigstraße nördlich des Siegestores und durchquert die Stadtteile Schwabing, Maxvorstadt und Milbertshofen.