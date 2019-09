Publity beschließt Erhöhung des Grundkapitals

Der Vorstand der Publity AG hat am vergangenen Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig 10.258.068,00 Euro um 4.501.839,00 Euro durch Ausgabe von Stück 4.501.839 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2019 gegen Sacheinlagen auf 14.759.907,00 Euro zu erhöhen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. Mai 2019 beschlossenen genehmigten Kapitals zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je neuer Aktie. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

.

Die Maßnahme dient dem Erwerb von Aktien an der Preos Real Estate AG durch die Gesellschaft. Zu diesem Zweck haben sich die beiden Hauptaktionärinnen der Publity AG, die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH, bereit erklärt, ihre Preos-Aktienpakete im Umfang von insgesamt Stück 19.031.529 Aktien gegen Ausgabe neuer Aktien an der Publity AG vollständig in diese einzubringen. Für die Berechnung der Anzahl der auszugebenden neuen Aktien wurde der volumengewichtete 90-Tage-Xetra-Durchschnittsschlusskurs zum 10. September 2019 von 33,82 Euro je Aktie zugrunde gelegt. Die einzubringenden Aktien von Preos wurden mit 8,00 Euro je Aktie bewertet.



Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung des auf Büroimmobilien spezialisierten Immobilieninvestors am 28. August 2019 beschlossenen Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung von 94,9 % der Geschäftsanteile an der Publity Investor GmbH erwirbt die Publity AG eine Beteiligung am Grundkapital von Preos von etwa 66,21 %. Durch die heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ist beabsichtigt, diese Beteiligung auf rd. 92,77 % aufzustocken. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, weiterhin nahezu vollumfänglich an den wirtschaftlichen Ergebnissen der Publity Investor GmbH beteiligt zu bleiben. Die Kapitalerhöhung soll durchgeführt werden, wenn die Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung von Preos im Handelsregister erfolgt oder deren Eintragung sichergestellt ist.



Publitys Halbjahresgewinn bereits nahe Niveau des Gesamtjahres 2018

Vor einigen Tagen hat die Publity AG die Gewinnkenngrößen für das 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht. Diese lagen bereits fast auf dem Niveau der Ganzjahreszahlen 2018. Der Konzernüberschuss nach IFRS-Rechnungslegung belief sich im 1. Halbjahr 2019 auf 21,0 Mio. Euro und erreichte damit fast schon den Gesamtjahreswert für 2018 von 24,6 Mio. Euro. Eine vergleichbare Größe für das 1. Halbjahr 2018 liegt nicht vor, da für die Periode nur ein Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung erstellt wurde. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, belief sich in den ersten sechs Monaten 2019 im Konzern schon auf 27,0 Mio. Euro und näherte sich damit ebenfalls bereits dem Gesamtjahreswert für 2018 von 30,8 Mio. Euro.



Die erfolgreiche Entwicklung im 1. Halbjahr 2019 wurde gleichermaßen getrieben durch die Aktivitäten im Asset Management – die Assets under Management stiegen auf 5,0 Mrd. Euro nach 4,6 Mrd. Euro Ende 2018 – und durch den Ausbau des eigenen Gewerbeimmobilienbestands im Konzern. Das Unternehmen rechnet mit einer Fortsetzung des positiven Trends und plant den dynamischen Ausbau des Immobilienportfolios in den kommenden Quartalen.



Für das Gesamtjahr 2019 bekräftigt der Vorstand die Prognose, wonach sich der Konzernüberschuss gegenüber dem Vorjahr auf rd. 50 Mio. Euro verdoppeln soll.



„Die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 untermauert noch einmal unsere starke Marktposition, das tragfähige Netzwerk und unseren ausgezeichneten Zugang zu attraktiven Immobilien. Für die Zukunft sind wir sehr optimistisch und sehen uns für das weitere profitable Wachstum sehr gut gerüstet. Wir sind bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen für weitere Ankäufe und Verkäufe von Immobilien für unsere Kunden“, erklärt Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.