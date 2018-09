Publity AG: Finanzvorstand Frederik Mehlitz geht

Die Publity AG wird künftig von Thomas Olek als Alleinvorstand geführt. Frederik Mehlitz, seit 2014 Vorstand Finance der Publity, scheidet zum 31. August 2018 „auf eigenen Wunsch und im allerbesten beiderseitigen Einvernehmen“ aus dem Vorstand des Investment- und Asset Management-Unternehmens mit Sitz in Leipzig aus. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

Unterm Strich sieht es bei der Publity derzeit aber nicht allzu rosig aus. Die Aktie ist seit Monaten auf Talfahrt und Mehlitz hatte als Vorstand Finance nach einer Gewinnwarnung zu Beginn des Jahres Ende Juni seinen Gewinn für 2017 gemäß der testierten Zahlen reduzieren müssen sowie die Streichung der satten Dividende aus dem Vorjahr in Höhe von 2,80 Euro je Aktie bekannt gegeben. Im Rahmen der vorläufigen Zahlen hatten die Leipziger noch einen Gewinn in Höhe von 11,2 Mio. gemeldet, der aber auf 10,1 Millionen Euro korrigiert werden mußte (2016: 23,1 Millionen Euro). Parallel liefen Streitigkeiten mit Gläubigern einer Anleihe, die neben den verfehlten Geschäftszielen ebenfalls für Unruhe beim Aktienkurs sorgten. Für den künftigen Alleinvorstand Thomas Olek also derzeit alles andere als ein ruhiges Fahrwasser.



Wie es in der Unternehmensmitteilung heißt, wird Mehlitz eine andere Führungsposition im Immobilienbereich antreten. Wo der Immobilienprofi starten wird, ist bis dato nicht bekannt.