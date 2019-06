Publity veräußert Leipziger Frischemarkt

Die Publity AG hat den Frischemarkt in Leipzig an einen renommierten Käufer aus den USA, ein Investmentfonds-Managementunternehmen mit Sitz in New York City veräußert. Das Objekt stammt aus dem Eigenbestand, nachdem es die Publity Investor GmbH im Dezember 2018 gekauft hatte. Während der Haltedauer konnte das Unternehmen durch gezielte Asset-Management-Maßnahmen u.a. Mietverträge für das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von rund 18.000 m² optimieren. Der WALT der Immobilie liegt bei 14,6 Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Großmarkt in Leipzig mit der Adresse Am Frischemarkt 1a wurde 1995 erbaut. Das Objekt befindet sich auf einem rund 70.000 m² großen Areal und ist vollvermietet. Die vermietbare Fläche beläuft sich auf rund 18.000 m². NAI Apollo war bei der Immobilientransaktion beratend tätig.



„Wir freuen uns, das Objekt, welches wir im Eigenbestand gehalten haben, an einen renommierten Investor veräußern zu können. Die Immobilie befindet sich in einem sehr guten Zustand. Unser erfahrenes Asset-Management-Team konnte während der Haltedauer durch gezielte Maßnahmen die Wertpotenziale des Objekts heben“, so Thomas Olek, CEO der Publity AG.