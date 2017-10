Publikums-AIF HTB 8. Immobilien Portfolio wirbt 12 Mio. Euro ein

Seit dem Vertriebsstart des 8. Immobilien-Zweitmarktfonds im Mai konnte die HTB Gruppe mit ihrem aktuellen Publikums-AIF bereits 12 Mio. Euro Eigenkapital einwerben. Gleichzeitig „knackte“ der Fondsemittent in diesem Jahr eine beeindruckende Zahl: Die HTB Gruppe hat mit ihren Immobilien-Zweitmarktfonds bislang insgesamt 100 Mio. Euro platziert.

.

Aufgrund des erfreulichen Platzierungsergebnisses wird das geplante Fondsvolumen von 15 Mio. Euro auf das Maximum von 25 Mio. Euro erhöht. Investiert wird in ausgewählte Objekte in den Segmenten Büro, Einzelhandel, Hotel und Pflegeheime. Dabei gilt laut des Fondsemittenten, dass die Investitionen ausschließlich mit Eigenkapital in wertstabile Bestandsimmobilien erfolgen.



Vorgesehen ist für die ersten beiden Jahre eine zeitanteilige Vorabverzinsung von zweieinhalb Prozent in der Platzierungs- und Investitionsphase. Anschließend werden für die nächsten beiden Jahre vier Prozent angestrebt. Danach wird bis zum Laufzeitende eine jährliche Auszahlung von acht Prozent avisiert. Hinzu kommen Rückflüsse durch eine Veräußerung von Objekten auf Zielfondsebene. Inklusive dem Verkauf der übrigen Anteile gegen Ende der Beteiligung wird eine Kapitalrückführung von 167 Prozent des investierten Kapitals prognostiziert. Besonders erfreulich ist, dass das HTB 8. Immobilien Portfolio bereits 3 Mio. Euro in ausgewählte Immobilienbeteiligungen investieren konnte und somit kein reiner Blindpool mehr ist.