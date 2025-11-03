PTXRE eröffnet vierten Standort in Berlin – Fokus auf Wohnen

Die auf den Immobiliensektor spezialisierte PeopleTech Company PTXRE hat in Berlin, Anfang Oktober 2025, ihren vierten Standort eröffnet. Mit der Verstärkung durch Cedric Piechatschek fokussiert sich das Team auf Wohntransaktionen. Weitere Standorte in Hamburg, Köln und Stuttgart folgen 2026.

Berlin ist nach Düsseldorf, Frankfurt am Main und München der vierte Standort des Beratungsunternehmens. Bereits für 2026 plant PTXRE die Eröffnung weiterer Büros in Hamburg, Köln und Stuttgart.



Verstärkung erhält das Berliner Team durch Cedric Piechatschek (29), der als Associate Director Transactions mit Fokus auf Wohninvestments tätig wird. Zuvor war Piechatschek unter anderem bei Colliers und Cushman & Wakefield im Bereich Grundstückstransaktionen über alle Assetklassen hinweg aktiv – mit besonderer Expertise im Segment Wohnen. Diese Erfahrung bringt er nun gezielt bei PTXRE im deutschlandweiten Beratungsgeschäft ein.



„Die Eröffnung in Berlin markiert einen weiteren Meilenstein auf unserem Wachstumspfad“, erklärt Piotr Bienkowski, Geschäftsführer bei PTXRE. „Im Jahr 2026 werden wir auch in Hamburg, Köln und Stuttgart mit eigenen Büros vertreten sein. Unser Ziel ist es, an allen Standorten interdisziplinäre Teams aufzubauen, die Transaktion, Finanzierung und Bewertung eng verzahnen, und damit unser deutschlandweites Beratungsnetz weiter zu stärken.“



Erst kürzlich hat PTXRE gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Neoshare Valuation die Marke von 100 Mitarbeitenden an insgesamt sieben Standorten überschritten. Mit dem weiteren Ausbau und der gezielten personellen Verstärkung unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, fachlich exzellente Beratung mit technologischer Unterstützung deutschlandweit verfügbar zu machen – und schafft damit zugleich die Grundlage für weiteres organisches Wachstum in allen relevanten Märkten.