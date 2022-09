Auf Vermittlung von Angermann hat die PTA GmbH ca. 254 m² Bürofläche in der Frankfurter Straße 211 angemietet. Der Einzug des IT-Beratungsunternehmens in Neu-Isenburg soll im vierten Quartal 2022 erfolgen. Vermieter ist die TFI Can Corp Isenburg sarl, vertreten durch Advenis Germany.

