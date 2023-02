Psychotherapiepraxis mietet in Düsseldorf

Im November 2022 hat die Elona Health GmbH ihren neuen, ca. 133 m² großen Bürostandort auf der Grünstraße 23 in Düsseldorf bezogen. Somit ist an der Grünstraße in Zusammenarbeit mit einem Partnerpsychotherapeuten die erste Praxis nach dem eigens von der Elona Health entwickelten Praxiskonzept mit dem Ziel, die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern, entstanden. Imovo war beratend und vermittelnd tätig. Beim Vermieter handelt es sich um eine Privatperson.

