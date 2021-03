Die Psychotherapeutin Claudia Biskup-Börgmann bezieht im April ihre neue 161 m² große Praxis in der Kaiserstraße 30a in Düsseldorf-Pempelfort. Die neue Praxis löst den alten Standort in Düsseldorf-Gerresheim ab. Imovo hat den Suchprozess nach den neuen Flächen in Düsseldorf von Anfang an begleitet und zum Abschluss gebracht. Die Psychotherapeutin…

[…]