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Zwei Mietverträge

PSG meldet Vollvermietung des Gewerbeparks Trebbin

Die PSG Property Service Group Berlin GmbH hat am Standort Trebbin weitere ca. 2.200 m² Gewerbemietfläche langfristig vermietet. Dabei sicherte sich die Greenfulfillment GmbH ca. 1.700 m² und die CWS Healthcare Deutschland GmbH sichert sich zusätzlich ca. 500 m² Hallenfläche.

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Der Standort Trebbin verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 5.200 m² und bietet flexible Einheiten für Lager-, Logistik- und Produktionsnutzungen. Durch die Neuen Vertragsabschlüsse ist nun der Gewerbekomplex zu 100 % vermietet.

Die Vermittlung der Gewerbemietverträge hat die NIG Norddeutsche Immobilien Gesellschaft mbH aus Berlin begleitet