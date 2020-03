PSG meldet Vollvermietung des Gewerbeparks 52 in Marienfelde

Von null auf hundert: Die Property Service Group (PSG) hat für den im Jahr 2017 mit 100 Prozent erworbenen Gewerbepark im Industriegebiet Motzener Straße [wir berichteten] jetzt die Vollvermietung erreicht. Der im Berliner Stadtteil Marienfelde gelegene Gewerbepark 52 wurde zuvor aufwendig revitalisiert und die sanierte Bestandsfläche von ca. 18.000 m² sowie rund 2.500 m² Neubaufläche sukzessive vermietet. Das Areal am Schichauweg 52 verfügt nunmehr über etwa 70 Mieteinheiten und bietet den Mietern, überwiegend mittelständische Unternehmen diverser Branchen, verschiedenste Synergien.

Der Mietermix ist vielseitig, was auch die Anmietungen der letzten drei Mieteinheiten verdeutlicht: Der Facility Management-Dienstleister B. Facility Management mietet ca. 450 m² Hallen- und Bürofläche nebst 500 m² Außenfläche. Das Unternehmen ist im Bereich B ewirtschaftung, Grünanlagenpflege und Hausmeisterdienst unterwegs. Der Bezug der Flächen erfolgte Anfang des Jahres, ebenso der Einzug eines Malereibetriebs, der sich ca. 300 m² reine Lagerfläche gesichert hat.



Darüber hinaus hat Anfang Februar ein Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce eine Mietfläche mit ca. 420 m² angemietet. Das Unternehmen vertreibt neben Mobilfunk und Computerzubehör auch Funktionskleidung. Laut des Investors bietet der Gewerbehof vor allem für E-Commerce Dienstleister beste Voraussetzungen, da der Standort auch infrastrukturell bestens aufgestellt ist. Die Berliner Stadtautobahn erreichen Sie in gut 10 Minuten und auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist mit der S-Bahnstation der Linie S2 sichergestellt. Darüber hinaus bestätigt sich die gute Nachfrage nach kleinteiligen Service- und Lagerflächen. Aufgrund der zunehmenden Verdichtung innerstädtischer Lagen sowie den damit einhergehenden steigenden Mieten, weichen insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen vermehrt auf die Berliner Randlagen aus. Der durchschnittliche Mietzins des Gewerbehofes liegt mit etwa 5 Euro/m² bei etwa der Hälfte im Vergleich zu den wenigen kleinteiligen innerstädtischen Vakanzen.



Ein Großteil der Mietflächen wurde durch die Norddeutsche Immobilien Gesellschaft (NIG) vermittelt.