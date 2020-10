Proximus verpflichtet Norman Fischer als Head of Transactions

Norman Fischer

Am 1. Oktober hat Norman Fischer seine Tätigkeit als neuer Head of Transactions bei der Proximus Real Estate AG aufgenommen. „Wir wollen unsere Investmentaktivitäten deutlich ausbauen. Norman Fischer bringt dafür beste Voraussetzungen mit und wird seine Expertise hervorragend bei uns einbringen können“, erklärt Michael Kunz, CEO der Proximus Real Estate AG.

Der 36-jährige Fischer berichtet direkt an den Vorstand und verantwortet sämtliche An- und Verkäufe des Kölner Immobilieninvestors. Norman Fischer kommt von der Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Asset Management, wo er seit dem Jahr 2012 im Investment Management tätig war. In dieser Zeit verantwortete er als Projektleiter und Direktor Investment Management ein Investmentvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro.



Fischer ist seit fast 10 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Vor der Real I.S. AG arbeitete er beim FHH Fondshaus Hamburg in der Immobilienakquisition. Der Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft besitzt einen Abschluss als Bachelor of Science in Immobilienwirtschaft von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.