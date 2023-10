Proximus und Quantum holen YPOG in Gerling Garden

Das neuentwickelte und denkmalgeschützte Quartier Gerling Garden in der Kölner Innenstadt hat einen weiteren Mieter gefunden und ist damit nahezu vollvermietet. Die auf Steuer- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei YPOG wird im Jahr 2025 eine rund 4.000 m² große Bürofläche in dem modernen Büroensemble von Proximus und Quantum beziehen.

