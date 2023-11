Proximus trauert um Mitgründer Michael Kunz

Wie die Proximus Real Estate AG mitteilt, ist am vergangenen Sonntag, ihr Mitgründer und Co-CEO, Michael Kunz, nach kurzer schwerer Krankheit überraschend verstorben. Man sei in Gedanken bei der Familie, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Geschäfte führen Mitgründer und Co-CEO, Florian Kunz, sowie die jeweiligen Geschäftsführer der operativ handelnden Tochtergesellschaften im Sinne von Michael Kunz weiter fort. Wie Proximus weiter mitteilt, greifen damit alle erforderlichen Nachfolgeregelungen, sodass die laufenden Projekte des Unternehmens unverändert fortgesetzt werden und das Unternehmen für die Zukunft voll handlungsfähig ist.



„Wir alle sind tief betroffen und in großer Trauer. Der überraschende Verlust dieses besonderen Menschen schmerzt uns sehr und hinterlässt eine große Lücke. Wir wissen, dass ‚Mike` sich mit der Proximus noch große Ziele gesetzt hat. Und gerade deshalb spüren wir in dieser schweren Zeit die besondere Verantwortung, das Unternehmen in seinem Sinne fortzuführen und weiter mutig seine Ziele zu unserer Aufgabe zu machen.“, so Mitgründer, Co-CEO und Bruder Florian Kunz.



Michael Kunz hatte den Kölner Investment- und Assetmanager und Investor gemeinsam mit seinem Bruder, Florian Kunz, gegründet und zu einem erfolgreichen Immobilienunternehmen entwickelt, das mit seinen Projekten maßgeblich die Entwicklung der Kölner Innenstadt mitgestaltet. Dazu zählen u.a. die Entwicklung des ehemaligen Kölner Lichtspielhauses Capitol, die Neupositionierung des Friesen Quartier, die Entwicklung des gemischt genutzten Quartiers Gerling Garden auf dem ehemaligen Areal der Gerling Versicherung, für das erst diesen August Richtfest gefeiert wurde, sowie die jüngst gestartet Revitalisierung des Bürogebäudes am Hohenzollernring 62.