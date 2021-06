Proximus stellt Carré Belge in Köln fertig

Die Proximus Real Estate AG verkündet die Fertigstellung des Quartiers auf dem ehemaligen Capitol-Areal in bester Innenstadtlage. Der Gebäudekomplex bietet auf einer Grundstücksfläche von rund 4.000 m² und einer Bruttogeschossfläche von rund 18.000 m² Büro- und Einzelhandelsflächen sowie das Ruby Ella Hotel mit eigener Tiefgarage, das vor wenigen Tagen eröffnete.

