Proximus kauft Sportklinik MedicPark in Kaiserslautern

Proximus Invest hat sich mit dem MedicPark in Kaiserslautern das nächste Ärztezentrum für ihren Fonds „Proximus Gesundheitsimmobilien Deutschland“ gesichert. Der Neubau mit fünf Obergeschossen einschließlich Staffelgeschoss im Businesspark PRE-Park besitzt rund 6.400 m² Mietfläche und 86 Stellplätze. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.