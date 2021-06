Proximus kauft Ärztehaus in Warendorf

Proximus Invest erwirbt im Rahmen eines Forward Deals ein Ärztehaus in Warendorf. Verkäufer ist die JHW Gesundheitszentrum GmbH & Co. KG, die Fertigstellung des Objekts ist bis Mitte 2023 geplant. Das Ärztehaus fließt in den Fonds „Proximus Gesundheitsimmobilien Deutschland“ ein, den das Unternehmen Ende 2019 aufgelegt hat [wir berichteten].

