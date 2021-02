Proximus Invest kauft Sanupark in Hochheim

Proximus Invest hat den Sanupark in Hochheim am Main von einem regionalen Projektentwickler erworben. Das Ärztezentrum mit über 5.000 m² Praxisfläche hat insgesamt 12 Mieter. Hauptmieter auf 2.000 m² ist das Gelenkzentrum Rhein-Main. über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

