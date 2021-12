Proximus Invest kauft Ärztehaus am Bodensee

Proximus Invest sichert sich mit dem „Gesundheitszentrum am Park“ in Radolfzell am Bodensee ein weiteres Objekt für ihren 2019 aufgelegten Fonds „Proximus Gesundheitsimmobilien Deutschland I“. Das sechsgeschossige Ärztehaus ist vollvermietet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 3.700 m².

