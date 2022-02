Proximus Gesundheitsfonds kauft Freiburger Trigon

Proximus Invest investiert für seinen Fonds Proximus Gesundheitsimmobilien Deutschland I in eine weitere Healthcare-Immobilie in Baden-Württemberg. Der Assetmanager erwirbt das vollvermietete Trigon in Freiburg im Breisgau. Über den Verkäufer und den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

