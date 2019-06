Provinzial Gebietsdirektion Mönchengladbach zieht in den Nordpark

Im Juli 2019 bezieht die Provinzial-Gebietsdirektion Mönchengladbach ihren neuen Standort an der Hennes-Weisweiler-Allee 14-18. Damit verlagert die Gebietsdirektion ihren Standort von der Speicker Straße 2 in den Nordpark. Der Immobilienberater Bienen + Partner hat der Gebietsdirektion eine Büro- und Dienstleistungseinheit mit ca. 550 m² im begehrten Gebiet vermittelt.

