Protiviti und Patrizia zeichnen 6.000 m²-Mietvertrag in Düsseldorf

Patrizia verzeichnet einen Vermietungserfolg in Düsseldorf: Unternehmensberater Protiviti hat einen Mietvertrag über rund 6.000 m² Bürofläche unterzeichnet. Das Unternehmen bezieht künftig den kompletten Altbau-Teil der historischen Immobilie am Platz der Ideen 1-3.

