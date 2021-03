Protection One zieht 2022 nach Monheim/Rhein

Die Protection One GmbH wird im Sommer 2022 ihren Hauptsitz von Meerbusch nach Monheim am Rhein verlegen. Der Leadagent Services NRW von Colliers konnte im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsmandates für den Projektentwickler Complemus Real Estate GmbH aus Aachen durch den Mietvertragsabschluss mit Protection One über rund 3.400 m² Bürofläche die Realisierung des Projektes Monheim V an der Rheinpromenade 10 initiieren.

.

Protection One hat Colliers mit einem strukturierten Suchprozess exklusiv beauftragt und wird mit der erfolgten Anmietung einen Großteil der Flächen im „Monheim V“, das insgesamt über rund 6.000 m² Mietfläche verfügt, belegen. Die restlichen Flächen ab einer Größenordnung um circa 150 m² stehen derzeit für weitere Mietinteressenten zur Verfügung. Das Projekt an der Rheinpromenade 10 erfüllt hohe Anforderungen an Flexibilität, Ausbauqualität und zukunftweisender Energieeffizienz.



„Wirtschaftlich gesehen stellt Monheim am Rhein aktuell eine der aufstrebenden Städte im Rheinland dar. Monheim hat die Grund- und Gewerbesteuer auf den niedrigsten Satz von ganz Nordrhein-Westfalen gesenkt und ist Sitz von zahlreichen Unternehmen und Großkonzernen wie Bayer, BASF, UPS, UCB, apt Hiller, EPLAN, Goldbeck und vielen weiteren erfolgreichen Mittelständlern. Protection One wird diese Liste ab 2022 in dieser herausragenden Projektentwicklung in bester Lage ergänzen“, sagt Cem Ergüney, Head of Office Letting bei Colliers in Nordrhein-Westfalen.