ProReal Private 3 mit 25 Mio. Euro in Rekordzeit vollplatziert

Das im August 2021 lancierte dritte Private Placement ProReal Private 3 [wir berichteten] der One Group hat im Mai 2022 sein maximales Zielvolumen von 25 Millionen Euro in Rekordzeit erreicht und wurde erfolgreich geschlossen.

.

Vorausgegangen war eine Aufstockung des ursprünglich geplanten Volumens von 15 Millionen Euro unter Berücksichtigung der Erhöhungsoption gemäß der Schuldverschreibungsbedingungen. Ab Juni 2022 können Anleger, die nicht mehr im ProReal Private 3 berücksichtigt werden konnten, in den ProReal Private 4 investieren. Dieser ist wie sein Vorgänger als nachrangige Namensschuldverschreibung mit festem Zinssatz strukturiert. Beim ProReal Private 4 profitieren Investoren von einer Verzinsung in Höhe von 7,0 Prozent p. a., bei einer Laufzeit von 4,5 Jahren (Laufzeitende: 31.12.2026). Das geplante Emissionsvolumen für die Vermögensanlage beträgt 20 Millionen Euro. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 200.000 Euro zzgl. 1,5 Prozent Agio.



„Das Erreichen des maximalen Emissionsvolumens des ProReal Private 3 bereits vor geplantem Platzierungsende belegt eindrucksvoll die steigende Nachfrage von semi-professionellen Investoren“, erklärt Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter von One Group. „Sie suchen nachhaltig rentable Anlagemöglichkeiten. Die Finanzierung von Wohnprojektentwicklungen in den Ballungsräumen Deutschlands und Österreichs ist angesichts der anhaltenden Wohnraumknappheit eine äußerst attraktive Option. Unsere historische Platzierungstreue bestätigt dies zusätzlich.“



Die eingeworbenen Mittel des ProReal Private 4 werden – wie bei den Vorgängerprodukten – als alternatives Finanzierungskapital für Neubauentwicklungen ausgereicht. Durch den Zugriff auf die über 5,6 Milliarden Euro große Projektpipeline der Muttergesellschaft Soravia sind beim ProReal Private 4 Projektfinanzierungen sowohl in deutschen als auch in österreichischen Ballungszentren möglich.