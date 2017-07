Proptechs: Blackprint Booster beendet erste Förderrunde

Vier Startups, neun strategische Programmpartner und rund 24 Wochen intensive Zusammenarbeit – die erste Programmrunde im Blackprint PropTech Booster war ein voller Erfolg. Mit einem Pitch der beteiligten Gründer vor Förderern, potenziellen Investoren, möglichen Geschäftspartnern und der Fachpresse hat der führende Accelerator für die deutsche Immobilienwirtschaft den ersten Batch abgeschlossen. Beim so genannten Demo Day im Frankfurter TechQuartier präsentierten die vier PropTech-Startups Roomhero, Bespaced, Habitalix und Moderan aus Deutschland und Estland nicht nur ihr Geschäftsmodell, sondern auch ihre Fortschritte im Rahmen des Programms.

.

Im Februar 2017 gestartet und auf rund zwei Jahre angelegt, bringt der Booster in drei Programmrunden digitale Startups und etablierte Unternehmen im Rahmen gemeinsamer Pilotprojekte zusammen. In der ersten Runde erhielten die Startups nicht nur je 50.000 Euro Beteiligungskapital – sie wurden zudem ausführlich zu Themen wie Steuern, Eigenmarketing und Präsentationstechniken gecoacht. Insgesamt saßen die beteiligten Gründer allein an mehr als 40 Terminen mit den Programmpartnern zusammen, um Pilotprojekte zu planen und die Eckpfeiler künftiger Zusammenarbeit auszuloten.





Im Frankfurter TechQuartier zogen vier Start-ups Bilanz.



„Wir wollten für beide Seiten einen Mehrwert schaffen – und das ist uns klar gelungen“, sagt Alexander Ubach-Utermöhl, Mitgründer und Geschäftsführer des Boosters. Auch nach Ende der ersten Booster-Runde arbeiten mehrere strategische Programmpartner weiter mit ausgewählten Startups zusammen. „Genau das ist unser Ziel. Wir wollen durch unseren Accelerator zeigen, dass die Zusammenarbeit von Startups und Etablierten die ganze Branche voranbringt. Denn durch die unterschiedliche Expertise auf beiden Seiten entstehen spannende neue Produkte und Services.“



Die zweite Runde des Accelerators startet im September. Insgesamt stellen die strategischen Partner für das Programm ein Budget von bis zu 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.



Programmpartner des Boosters sind die Aareon AG, Commerz Real AG, Deutsche Reihenhaus AG, Goldbeck Gruppe, NAI apollo group, Obotritia Capital KGaA, Techem GmbH und Vonovia SE. Die Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle stellt zudem ihre Beratungsexpertise zur Verfügung.