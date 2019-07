PropTech BIMspot schließt Finanzierungsrunde ab

Durch den Einstieg des deutschen Venture Capital Investors BitStone Capital, der Haselsteiner Familienprivatstiftung, i5invest und weiterer Technologieinvestoren aus der Immobilienbranche, sowie dem Erhalt einer Forschungsförderung bekommt BIMspot frisches Kapital, um die Produktentwicklung weiter voranzutreiben und die Marktaktivitäten zu verstärken.

BIMspot ist eine Softwarelösung, die den auf BIM (“Building Information Modelling”) basierten Prozess der Planung, Errichtung und des Betriebes eines Gebäudes unterstützt. Ziel des Einsatzes von BIM ist es, einen digitalen Zwilling von Gebäuden zu erstellen. Während die dafür benötigten Informationen und Daten, generiert von unterschiedlichen Stakeholdern und in unterschiedlichen Softwarelösungen, aktuell fragmentiert und nur schwer zusammenführbar sind, ermöglicht der Einsatz von BIMspot die integrale Zusammenarbeit an einem zentralen Gebäudedatenmodell in Echtzeit.



Marc Stilke, Venture Partner von BitStone Capital, ergänzt: “Das Timing für BIMspot ist perfekt. Die digitale Revolution der Baubranche ist in vollem Gange und wird durch unterschiedliche Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene zum Einsatz von BIM bei öffentlichen Ausschreibungen vorangetrieben. Wir sehen ein enormes Marktpotential und sind davon überzeugt, dass BIMspot dieses Potential nutzen wird.”