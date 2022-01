Proptec VillaCircle holt Dr. Holger Franz an Bord

Das PropTech-Unternehmen will weiter wachsen und baut mit Dr. Holger Franz als Experte für Recht, Regulierung, Transaktionen und Personal sein Geschäftsführerteam aus.

.

Mit seinem Wechsel zu VillaCircle kehrt Dr. Holger Franz zu seinen beruflichen Wurzeln zurück, nachdem er zuletzt als Vorstand für Recht und Personal bei der in Grünwald ansässigen FWU AG tätig war, einem spezialisierten Anbieter für fondsgebundene Lebensversicherungen, IT- und Finanzdienstleistungen. Zuvor war er mehr als 15 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Immobilienwirtschaft aktiv, u. a. war er als General Counsel bei der Gagfah für sämtliche Rechtsangelegenheiten des Konzerns verantwortlich, als diese im Jahr 2015 mit der Deutsche Annington fusionierte. Aus dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen entstand die Vonovia SE, die heute im DAX gelistet ist. Seine juristische Laufbahn begann Dr. Holger Franz im Düsseldorfer Büro der Kanzlei Hölters & Elsing, heute Orrick, wo er neun Jahre lang vornehmlich internationale Investoren bei Immobilientransaktionen und deren Finanzierungen beraten hat.