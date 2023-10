ProPotsdam startet Holzbaumodulmontage am Wieselkiez

Das Sonderbauvorhaben von ProPotsdam am Wieselkiez, mit dem in 50 Wohneinheiten Wohnraum für bis zu 210 Nutzer entsteht, schreitet planmäßig voran. In den nächsten Wochen werden abschnittsweise 90 Holzbaumodule mit Schwerlasttransporten angeliefert und anschließend montiert. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen die in innovativer Holzmodulbauweise errichteten Wohnungen schon im ersten Quartal 2024 bezugsfertig sein.

