Propos feiert Spatenstich für Essener Wohnprojekt

Mit dem ersten Spatenstich am 15. Juni 2023 fiel der Startschuss für das Neubauprojekt Bredeney Park auf dem Gelände der ehemaligen Berthold-Beitz-Villa in Essen-Bredeney. OB Thomas Kufen, Martin Menrad von Propos Projektentwicklung GmbH, Thomas Schüttken sowie Marco Hinsken von Böcker-Wohnimmobilien legten gemeinsam Hand an die Spaten. Zahlreiche Gäste aus Immobilienwirtschaft, städtischer Verwaltung sowie regionale Medienvertreter nahmen an der Veranstaltung teil.

.

Das Neubauvorhaben Bredeney Park liegt auf einer Plateaulage mit weitem Ausblick über den Baldeneysee und die umgebenden bewaldeten Hänge. Auf dem Gelände der ehemaligen Villa von Berthold Beitz werden sieben nachhaltig gebaute Stadtvillen mit insgesamt 47 exklusiven Eigentumswohnungen auf 103-233 m² Wohnfläche errichtet. Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, nahm ebenfalls am ersten Spatenstich teil. „Attraktiver Wohnraum ist besonders wichtig für eine lebenswerte Stadt. Dabei benötigen wir Wohnraum für alle Bedarfe, ob geförderter Wohnraum, Mehrgenerationenwohnen oder eben auch im gehobenen Segment. Wir bewegen zwar am heutigen Tag nur ein kleines Stück Erde, aber damit beginnt ein Projekt, das neue Wohnungen in einer wachsenden Stadt bietet, genauso wie eine sehr lebenswerte Umgebung für die zukünftigen Bewohner. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die das Bauprojekt bis zum heutigen Spatenstich durchgeführt haben.“



Für die Propos Projektentwicklung GmbH ist das Wohnprojekt das erste Projekt in Nordrhein-Westfalen. Martin Menrad, Geschäftsführender Gesellschafter und Architekt, zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt des Projekts und betont die Nachhaltigkeit. „Bei der Entwicklung des Bredeney Parks haben wir großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Durch den verantwortungsbewussten Einsatz von Ressourcen und die Integration von umweltfreundlichen Technologien schaffen wir eine lebenswerte Umgebung, die den heutigen Anforderungen an modernes Wohnen in besonderem Maße gerecht wird.“ Laut Menrad wurden von Beginn an Aspekte des Natur- und Artenschutzes sowie auch die Interessen der Anwohner in die Planungen einbezogen.



Thomas Schüttken, Geschäftsführer der Böcker-Wohnimmobilien GmbH, verzeichnet einen großen Zuspruch bei Kaufinteressenten. „Der Bredeney Park bietet eine Kombination von hochwertigem Wohnraum, nachhaltigem Konzept und naturnaher Lebensqualität. Das alles ist zudem verbunden mit einer erstklassigen Anbindung an die Rhein- und Ruhrmetropolen. Kaufinteressenten achten gerade jetzt in den wirtschaftlich unsicheren Zeiten auf eine wertbeständige Lage für ihre Immobilieninvestition.“ „Bredeney gehört zu den begehrtesten Stadtteilen von Essen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses einzigartige Projekt anbieten zu können. Eine Übergabe der ersten Wohneinheiten an die Käufer bis zum Jahresende 2025 vorgesehen“, ergänzt Immobilienbetriebswirt Marco Hinsken, Niederlassungsleiter von Böcker-Wohnimmobilien in Essen-Bredeney.



Ein entscheidendes Argument für die Erteilung der Baugenehmigung im Januar 2023 [wir berichteten] war laut Propos die durchdachte und behutsame Integration des Gebäudeensembles in die natürliche Umgebung. Die aufgelockerte Bauweise der sieben Stadtvillen fügt sich hinsichtlich Größe und Traufhöhen in die quartierstypische Bebauung ein. Ebenso wurde die Grenze zwischen Bau- und Waldgebiet, welche im Bereich des Grundstücks verläuft, durch die Planung der Gebäude und Außenanlagen respektiert. Die Wohnbebauung nimmt nur 30 Prozent des gesamten Grundstücks ein - der Rest bleibt als private Parkanlage erhalten. Bei der Parkgestaltung auf dem 21.000 m² großen Grundstück orientieren sich die Planer an der vorhandenen heimischen Vegetation. Der sogenannte Höhenweg durch den Park führt zu einer Aussichtsplattform mit Seeblick. Die zweigeschossigen Gebäude mit Penthäusern umfassen jeweils 5-8 Wohneinheiten mit eigenen Zugängen und Adressen. Die Immobilien sind durch die bewusste Verwendung von Naturmaterialien gut in den Charakter des Standortes integriert. Die Planer legen zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit sowie einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. So wird für ein konsequentes Regenwassermanagement des gesamten Grundstücks gesorgt. Heizung und Kühlung erfolgen über Erdwärmepumpen, die mittels Photovoltaikanlage betrieben werden.