PropertyFirst von KanAm Grund mit weiteren PM-Aufträgen mandatiert

Die PropertyFirst GmbH, eine 100%ige Tochter der RGM Holding GmbH, die wiederum seit Januar 2016 mehrheitlich zur Gegenbauer-Unternehmensgruppe gehört, hat zum 01. April 2018 das Property Management für drei weitere durch die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltete Immobilien übernommen.

Der Auftrag umfasst Property Management Dienstleistungen für insgesamt drei Immobilien in München und Oberhaching. Neben dem rein technischen Property Management für die deutsche Verwaltungszentrale der AccorInvest Germany GmbH in München-Riem ist die PropertyFirst im TechPark Oberhaching in der Raiffeisenallee 3 und der IT-Sicherheitszentrale des Bundes in der Zamdorfer Straße 88 auch für das kaufmännische Property Management zuständig.



Mit rund 12.500 m² Nutzfläche ist die Büroimmobilie in Oberhaching das größte Objekt in dem institutionellen Immobilienfonds, für den sich das Münchener Team der PropertyFirst seit dem Frühjahr verantwortlich zeichnet. Hauptmieter des TechParks ist das Maschinenbauunternehmen HTG High Tech Gerätebau. Die Zentrale der AccorInvest Germany GmbH in der Hanns-Schwindt-Straße 2-4 umfasst rund 7.600 m² und wird als Single-Tenant Immobilie geführt.