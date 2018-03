PropertyFirst und LHI Gruppe weiten Zusammenarbeit aus

Die PropertyFirst GmbH, eine 100%ige Tochter der RGM Holding GmbH, die wiederum seit Januar 2016 mehrheitlich zur Gegenbauer-Unternehmensgruppe gehört, übernimmt zum 1. April 2018 das Property Management für eine weitere Immobilie aus dem LHI-Bestand: die Linde Material Handling (Kion Group) Unternehmenszentrale in Aschaffenburg.

Der Auftrag umfasst das kaufmännische und technische Property Management der 7.200 m² großen denkmalgeschützten Immobilie, die unlängst durch einen LHI Spezialfonds erworben wurde. Das Objekt besteht aus drei Baukörpern und ist vollständig und langfristig an den Mieter, die Linde Material Handling, vermietet, der dort seine deutsche Hauptverwaltung betreibt.



Die Betreuung der Immobilie erfolgt einerseits über den Standort Frankfurt, an dem die PropertyFirst mit Beginn des Jahres ein Team von acht Gegenbauer-Mitarbeitern in die eigene PM-Organisation integriert hat, sowie über den Standort München, der eine unmittelbare Nähe zum Auftraggeber in Pullach gewährleistet.